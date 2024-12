PM prende quatro homens e recupera objetos furtados no sul do Pará

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada do último domingo (29/12) suspeitos de furtarem uma igreja e residências no município de Xinguara, no Sul do Pará. Além da captura, os militares conseguiram recuperar os objetos furtados.

O caso chegou ao conhecimento do 17° Batalhão de Polícia Militar (17° BPM) enquanto uma guarnição realizava o radiopatrulhamento preventivo no centro da cidade. Foi quando os policiais reconheceram um dos suspeitos de terem furtado uma igreja adventista do Sétimo Dia, do setor frei Henry.

Segundo a polícia, durante abordagem ao suspeito, ele confessou participação no crime, mas alegou que outros comparsas estariam com os materiais subtraídos.

Depois disso, o 17º BPM se deslocou até a casa de outros dois homens, que também estariam ligados aos furtos. A PM recuperou uma televisão 32 polegadas, uma caixa de som e um tablet após localizar a dupla denunciada. Além disso, um homem foi preso em flagrante por receptação de uma televisão. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município.