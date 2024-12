Polícia Civil prende seis suspeitos de furto de cargas no Pará e Maranhão

A Polícia Civil deflagrou na última segunda-feira (23) a operação “Cortina de Fumaça”. Os policiais desarticularam uma associação criminosa especializada em furtos e roubos de cargas, responsável por pelo menos três ações criminosas este ano. Entre elas, o roubo de uma carga de cigarros na cidade de Capitão Poço e outro ocorrido em Belém, no domingo do Círio de Nazaré. Os roubos da quadrilha ultrapassam R$ 1 milhão.

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, além de mandados de busca e apreensão nas residências dos alvos e em estabelecimentos comerciais nas cidades de Belém, Canaã dos Carajás, Marabá e Santa Isabel, no Pará, e em Imperatriz, no Maranhão.

A ação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC) contou com o apoio operacional da Delegacia Fluvial, do Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá (NAI) e da Polícia Civil do Maranhão para o cumprimento de seis mandados de prisão preventiva.

“Esta operação não só prendeu os criminosos responsáveis pelos assaltos, mas também funcionários de empresas de transporte que colaboravam com o esquema criminoso e comerciantes que encomendavam as cargas roubadas. Essa ação representa um importante avanço no combate a esses crimes no Estado do Pará”, afirmou o delegado-geral Walter Rezende.