Suspeitos de roubo, extorsão e sequestro são presos em ação da PC do Pará e Maranhão

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil, sendo uma mulher no Pará e um homem no Maranhão, suspeitas de integrarem uma quadrilha responsável pelos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, em Belém. As prisões ocorreram durante a Operação Canarinho, uma ação conjunta entre a PCPA e a PCMA, na terça-feira (15/10) e nesta quarta-feira (16/10). O crime investigado ocorreu no dia 6 de junho de 2024.

Conforme a PC, a primeira fase da operação ocorreu na terça-feira (15), em Cururupu (MA). No local, ocorreu o cumprimento de mandado de prisão temporária contra um suspeito identificado como Luis Gustavo Silva Costa, mais conhecido como "Jacaré”. Ele é apontado pela PC como principal suspeito de ser um dos organizadores dos crimes. E na quarta-feira (16), em Belém, uma mulher chamada Marcele dos Santos Fonseca foi presa, também temporariamente, investigada por ceder a própria conta bancária para os sequestradores receberem o valor exigido.

Além dessas prisões, o principal suspeito de liderar a quadrilha, identificado como Ítalo dos Santos Lopes, o “MC” ou “Rex Santos”, também já havia sido alvo da operação em Belém. Ítalo, que já tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto por extorsão majorada e extorsão mediante sequestro qualificada, reagiu com disparos de arma de fogo contra os policiais durante o cumprimento da ordem de prisão. No confronto, ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver calibre 38 com numeração raspada foi apreendido com ele.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou a importância da operação: “Essa ação conjunta é um exemplo claro do comprometimento das forças de segurança em desarticular o crime organizado e garantir a proteção da sociedade. A integração entre as polícias do Pará e do Maranhão foi fundamental para o sucesso da operação, e as investigações continuarão até que todos os envolvidos sejam responsabilizados”, ressaltou.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Delegacia Fluvial (DPFLU/DRCO) e da Polícia Civil do Maranhão.

Crime

O crime ocorreu no dia 6 de junho de 2024, quando a vítima foi sequestrada no conjunto Canarinho, bairro Tapanã, em Belém, e mantida em cativeiro por 14 horas. Os criminosos exigiram a quantia de 150 mil, pela libertação. A vítima foi resgatada ilesa após uma intensa ação policial.

“Desde que recebemos a denúncia, nossas equipes realizaram uma investigação minuciosa, com o uso de serviço de inteligência e trabalho de campo, para identificar os envolvidos. A Operação Canarinho é um exemplo da colaboração entre as forças de segurança do Pará e do Maranhão, e seguimos investigando para prender os demais membros da quadrilha”, explicou o delegado Fausto Bulcão, diretor da DRCO.