Trio disfarçado com peruca furta mais de R$ 230 mil em produtos de loja em Santarém

Três homens são suspeitos de furtar uma loja de eletrônicos e levarem mais de 204 aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, em Santarém, oeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (18/12) e foi flagrado por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local. O que chama atenção no caso é que um dos suspeitos estaria usando uma peruca para dificultar a identificação.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu na avenida Ruy Barbosa. O proprietário do estabelecimento soma um prejuízo de mais de R$ 230 mil. As câmeras de segurança próximo ao local registraram o momento que três homens saem do local com várias sacolas, possivelmente com os produtos levados da loja. Tudo ocorreu por volta de 4h.

O arrombamento da loja e furto dos produtos só foi percebido quando os funcionários chegaram ao local durante a manhã. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a possibilidade de uma quarta pessoa, em um carro, ter dado apoio na fuga após a ação criminosa. Todo o material que possa ajudar na identificação dos suspeitos está em posse das autoridades policiais. As investigações estão sendo realizadas.