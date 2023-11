PM prende no Amapá suspeito de matar a terçadadas menina de três anos e a mãe

Policiais Militares prenderam, no Amapá, na tarde desta sexta-feira (3), o homem suspeito de matar a terçadadas uma criança de três anos e a mãe dela, que estava grávida de cinco meses, no município de Afuá, no Marajó. A ação de captura foi uma cooperação entre os PMs do Pará e do estado vizinho, devido o suspeito ter empreendido fuga para o local logo depois de cometer o crime brutal em terras paraenses.

Após o suspeito ter fugido para o Amapá, que fica há cerca de quatro horas de distância de barco do local do crime, no Marajó, as autoridades do estado vizinho foram acionadas para auxiliarem nas buscas. Conforme os agentes que participaram da prisão, o suspeito estava escondido em uma área de mata fechada quando foi preso.

“Ele passou a maior parte do tempo após o ato criminoso em região de mato. Mata fechada mesmo, mas ele não teve nenhum tipo de reação contra a integridade da polícia”, afirmou o tenente Adalberto Leite, do Bope.

Relembre o caso

Uma mulher que estava grávida de cinco meses, identificada como Amanda Caroline da Luz Coelho, e a filha dela, uma criança de três anos, foram brutalmente assassinadas na quarta-feira (1), no município de Afuá, no Marajó. Conforme a Polícia Militar, as duas vítimas foram atacadas com golpes de terçado por um homem que teria um desentendimento com o marido de Amanda. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local em uma rabeta, em direção ao estado do Amapá. Os corpos de mãe e filha foram encontrados na quinta-feira (2).

As vítimas foram mortas por volta de 16h. Testemunhas relataram que o suspeito já teria ameaçado de morte o companheiro de Amanda, antes de ir até a casa e cometer o crime contra a mulher e a criança. A PM acredita que o suspeito não teria encontrado o desafeto no local, então matou as vítimas. Os policiais encontraram o corpo de Amanda na área do quintal. Ela estava sem roupas e com vários golpes de terçado na região da cabeça. Além disso, uma das mãos teria sido decepada. A criança também teria foi encontrada com vários ferimentos feitos por terçado na região da cabeça, e com as roupas abaixadas.