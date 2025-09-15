PM interrompe festa clandestina com adolescentes e drogas no Marajó
No local, os agentes encontraram nove papelotes de cocaína e dois papelotes de maconha
Policiais militares interromperam uma festa clandestina na noite de domingo (14), em Muaná, no Arquipélago do Marajó. No local, os agentes encontraram adolescentes e apreenderam drogas.
De acordo com o portal Notícia Marajó, os militares relataram que receberam uma denúncia sobre o evento irregular, realizado sem autorização dos órgãos competentes e com cobrança de ingresso.
Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a denúncia. Diversas pessoas, incluindo adolescentes, estavam consumindo bebidas alcoólicas em um espaço sem medidas de segurança.
VEJA MAIS
Ingressos vendidos e drogas apreendidas
A PM também abordou dois adolescentes em uma motocicleta a caminho da festa. Eles informaram que haviam comprado ingressos por R$ 15 cada. A moto foi apreendida.
No interior do local, os policiais apreenderam nove papelotes de cocaína e dois papelotes de maconha. Segundo a corporação, uma adolescente se apresentou como uma das organizadoras e afirmou que o proprietário do espaço tinha conhecimento da festa e orientou a justificar que se tratava de uma comemoração de aniversário.
Organizadoras levadas à delegacia
Também foi identificada como co-organizadora uma mulher maior de idade, que assumiu a responsabilidade pelo evento. Ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde o caso segue em investigação.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Polícia Civil e aguarda resposta.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA