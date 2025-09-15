Capa Jornal Amazônia
PM interrompe festa clandestina com adolescentes e drogas no Marajó

No local, os agentes encontraram nove papelotes de cocaína e dois papelotes de maconha

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Policiais militares interromperam uma festa clandestina na noite de domingo (14), em Muaná, no Arquipélago do Marajó. No local, os agentes encontraram adolescentes e apreenderam drogas.

De acordo com o portal Notícia Marajó, os militares relataram que receberam uma denúncia sobre o evento irregular, realizado sem autorização dos órgãos competentes e com cobrança de ingresso.

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a denúncia. Diversas pessoas, incluindo adolescentes, estavam consumindo bebidas alcoólicas em um espaço sem medidas de segurança.

Ingressos vendidos e drogas apreendidas

A PM também abordou dois adolescentes em uma motocicleta a caminho da festa. Eles informaram que haviam comprado ingressos por R$ 15 cada. A moto foi apreendida.

No interior do local, os policiais apreenderam nove papelotes de cocaína e dois papelotes de maconha. Segundo a corporação, uma adolescente se apresentou como uma das organizadoras e afirmou que o proprietário do espaço tinha conhecimento da festa e orientou a justificar que se tratava de uma comemoração de aniversário.

Organizadoras levadas à delegacia

Também foi identificada como co-organizadora uma mulher maior de idade, que assumiu a responsabilidade pelo evento. Ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde o caso segue em investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Polícia Civil e aguarda resposta.

