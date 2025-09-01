Capa Jornal Amazônia
Policial militar tenta matar ex-namorada a tiros e fere outra mulher durante festa em Manaus

Cena foi registrada por testemunha e mostra homem disparando um tiro contra a mulher. Polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio.

Hannah Franco
fonte

Policial militar invade festa, atira na ex-namorada e deixa duas mulheres feridas em Manaus (Reprodução/Redes sociais)

Um policial militar do Amazonas, que não teve a identidade revelada, é suspeito de tentar matar a ex-namorada durante uma festa familiar na madrugada desta segunda-feira (1º), na Rua Itiquira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O caso é tratado como tentativa de feminicídio e foi registrado por testemunhas em vídeos que circulam nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o crime aconteceu por volta da meia-noite, quando o suspeito teria invadido o local após uma crise de ciúmes. A vítima, identificada como Márcia Fernanda, de 36 anos, estava comemorando com familiares e amigos quando foi surpreendida pelo ex-companheiro.

As imagens mostram o momento em que o homem persegue Márcia ao redor de um carro e, mesmo com os gritos de testemunhas tentando impedir o ataque, ele efetua ao menos dois disparos. A mulher cai no chão logo após ser atingida.

Durante a fuga, o suspeito ainda atirou na direção da varanda da residência, onde estavam outras pessoas. Uma segunda mulher foi baleada no braço e de raspão no abdômen ao se aproximar do portão. Segundo relatos, ela é sogra do dono da casa onde ocorria a confraternização.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a duas unidades de saúde da capital amazonense. Márcia passou por cirurgia e está em estado estável. A outra mulher aguarda procedimento cirúrgico e também apresenta quadro estável, conforme informações preliminares.

A PMAM afirmou, por meio de nota, que repudia veementemente a conduta do policial militar, classificada como tentativa de feminicídio. A corporação informou ainda que trabalha em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para localizar e prender o suspeito.

Palavras-chave

manaus

amazonas

tentativa de feminicídio
Brasil
