VÍDEO: policial penal atira em entregador que se recusou a subir até apartamento

Um entregador do iFood foi baleado no pé por um policial penal, durante uma discussão na madrugada deste sábado (30/8), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A confusão começou após o entregador se recusar a subir até o apartamento do cliente para fazer a entrega do pedido, como mostra um vídeo divulgado nas redes sociais.

O caso ocorreu por volta das 2h10, na Rua Carlos Palut, próximo à Praça do Merck. A vítima, identificada como Valério de Souza Júnior, gravou o momento exato do disparo, que foi feito por José Rodrigo da Silva Ferrarini, policial penal ativo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

VEJA MAIS

Nas imagens divulgadas por Valério, é possível ouvir o policial penal reclamando: “você não subir é uma parada”. Logo depois, ele atira no pé do entregador, que cai ferido, enquanto o agressor continua a discutir e questiona: "tá me filmando por quê?".

O entregador, mesmo ferido, afirma no vídeo que mora na região e pede ajuda a um conhecido que estava por perto. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde se encontra com estado de saúde estável.

De acordo com o relato da vítima, a discussão começou porque ele pediu que o cliente descesse para retirar o pedido. No entanto, as diretrizes oficiais do iFood não obriga entregadores a subir até apartamentos. A recusa teria irritado o cliente, que acabou cometendo a agressão.

A Seap confirmou que José Rodrigo da Silva Ferrarini é policial penal da ativa. A arma utilizada no crime foi apreendida e será submetida a perícia.

Na manhã deste sábado (30/8), entregadores de aplicativos se reuniram em frente à residência do policial penal, em protesto contra a violência sofrida por Valério. A categoria cobra justiça e punição imediata ao autor do disparo.