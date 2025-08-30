Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: policial penal atira em entregador que se recusou a subir até apartamento

Segundo a vítima, disparo ocorreu após ele se recusar a subir até o apartamento para entregar o pedido; caso aconteceu em Jacarepaguá e foi registrado em vídeo

Hannah Franco
fonte

Homem saca arma e atira no pé de entregador do iFood no RJ. (Reprodução/Redes Sociais)

Um entregador do iFood foi baleado no pé por um policial penal, durante uma discussão na madrugada deste sábado (30/8), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A confusão começou após o entregador se recusar a subir até o apartamento do cliente para fazer a entrega do pedido, como mostra um vídeo divulgado nas redes sociais.

O caso ocorreu por volta das 2h10, na Rua Carlos Palut, próximo à Praça do Merck. A vítima, identificada como Valério de Souza Júnior, gravou o momento exato do disparo, que foi feito por José Rodrigo da Silva Ferrarini, policial penal ativo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Nas imagens divulgadas por Valério, é possível ouvir o policial penal reclamando: “você não subir é uma parada”. Logo depois, ele atira no pé do entregador, que cai ferido, enquanto o agressor continua a discutir e questiona: "tá me filmando por quê?".

O entregador, mesmo ferido, afirma no vídeo que mora na região e pede ajuda a um conhecido que estava por perto. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde se encontra com estado de saúde estável.

De acordo com o relato da vítima, a discussão começou porque ele pediu que o cliente descesse para retirar o pedido. No entanto, as diretrizes oficiais do iFood não obriga entregadores a subir até apartamentos. A recusa teria irritado o cliente, que acabou cometendo a agressão.

A Seap confirmou que José Rodrigo da Silva Ferrarini é policial penal da ativa. A arma utilizada no crime foi apreendida e será submetida a perícia.

Na manhã deste sábado (30/8), entregadores de aplicativos se reuniram em frente à residência do policial penal, em protesto contra a violência sofrida por Valério. A categoria cobra justiça e punição imediata ao autor do disparo.

.
