Golpe do amor: mulher perde R$ 300 mil e é deixada antes do casamento

Uma mulher de 60 anos perdeu cerca de R$ 300 mil ao cair no chamado “golpe do amor”, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A farsa foi descoberta um dia antes do casamento com o suspeito, que foi preso em Taboão da Serra, São Paulo, na quarta-feira (15).

O homem, de 50 anos, é investigado por aplicar o mesmo tipo de estelionato sentimental em ao menos dez vítimas de quatro estados: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, a vítima conheceu o suspeito pelas redes sociais. Trabalhadora como porteira, diarista e cuidadora de idosos, ela havia economizado dinheiro ao longo da vida com o objetivo de garantir uma aposentadoria tranquila. No entanto, durante os sete meses de relacionamento, perdeu parte significativa do valor.

"Eu fiquei em uma situação que não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Perdi toda a economia que eu tinha e estou com dívidas que estou pagando até hoje", desabafa a vítima, que não quis se identificar.

De acordo com a polícia, o homem enganava a mulher dizendo que comprava apartamentos em nome do casal. Ele a fazia assinar documentos sob a justificativa de negócios em comum, mas usava as assinaturas – inclusive digitais e faciais – para abrir contas, fazer empréstimos e financiamentos em nome dela. Dois veículos chegaram a ser adquiridos com os dados da vítima.

"Falsificava a assinatura dela, fazia com que ela acreditasse que estava assinando um documento adquirindo uma propriedade quando, na verdade, estava usando a assinatura digital e até a facial dela para abrir conta, para conseguir empréstimo, para manusear contas bancárias que ele abriu no nome dela", detalha a advogada da vítima, Maryam Kadri.

O suspeito chegou a pedir a mulher em casamento. Contratou buffet, reservou espaço e distribuiu convites para familiares. A cerimônia, no entanto, foi adiada três vezes. Um dia antes da nova data marcada, ele terminou o relacionamento por telefone e desapareceu.

A Polícia Civil informou que ele deve responder por estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado e dano emocional.

"Até agora não acredito que caí em uma situação dessas, porque eu sempre fui muito cuidadosa nas minhas coisas, sempre tive muito cuidado com essas situações, sabe? Talvez tenha sido um momento de carência, muito tempo sozinha, ele chegou me tratando bem, palavras macias...", disse a mulher.

<h2><strong>Outras vítimas identificadas</strong></h2>

A corporação já identificou ao menos cinco vítimas no Paraná. Após a prisão, mais duas mulheres, ambas de São Paulo, procuraram a polícia para relatar situações semelhantes.

De acordo com o delegado Pablo Andrade Amorim, o investigado selecionava mulheres com perfis similares.

"São pessoas de meia-idade, pessoas aparentemente com perfil socioeconômico mais elevado, que já tinha tido algum relacionamento que não deu certo na vida, às vezes viúva", explicou.