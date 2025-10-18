Capital brasileira terá recorde de feriados em novembro; saiba qual é
Cidade terá cinco dias de folga no mês, incluindo feriados nacionais e dois dias extras decretados pela prefeitura
Belém, capital do Pará, vai viver um mês de novembro de 2025 atípico e invejável para quem gosta de feriados. A cidade terá, ao todo, cinco dias de folga, somando os feriados nacionais e mais dois dias extras decretados pela Prefeitura por causa da realização da COP 30.
Além do feriado de Finados (2), da Proclamação da República (15) e do Dia da Consciência Negra (20), os belenenses terão feriado também nos dias 6 e 7 de novembro, conforme a Lei nº 10.212, sancionada em 15 de outubro.
Por que Belém terá mais feriados em novembro?
Os dias 6 e 7 de novembro foram oficialmente decretados como feriados municipais para facilitar a mobilidade urbana, a segurança e a logística nos dias mais movimentados da COP 30, evento global sobre mudanças climáticas que reunirá líderes mundiais na capital paraense.
A decisão visa também minimizar impactos na prestação de serviços públicos e na rotina da população, considerando a intensa movimentação prevista para o período.
Teletrabalho e férias escolares na semana da COP 30
Além dos dois novos feriados, servidores da administração direta e indireta do município atuarão em regime de teletrabalho entre os dias 5 e 21 de novembro, segundo o Decreto nº 113.687/2025, publicado no Diário Oficial do Município.
Também nesse período, ocorrerá a segunda parte das férias escolares da rede municipal, o que deve contribuir para melhorar o fluxo urbano e diminuir o impacto nas vias da cidade.
Veja o que continua funcionando nos dias de feriado
Apesar dos decretos, os serviços essenciais e setores voltados ao acolhimento de visitantes deverão funcionar normalmente. São eles:
- Bares e restaurantes
- Hotéis, hospedarias e pousadas
- Shopping centers
- Teatros, cinemas, bibliotecas e pontos turísticos
- Empresas de comunicação e radiodifusão
- Farmácias
- Padarias e supermercados
- Empresas em regime de trabalho remoto
