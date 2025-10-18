Capital brasileira terá recorde de feriados em novembro; saiba qual é

Belém, capital do Pará, vai viver um mês de novembro de 2025 atípico e invejável para quem gosta de feriados. A cidade terá, ao todo, cinco dias de folga, somando os feriados nacionais e mais dois dias extras decretados pela Prefeitura por causa da realização da COP 30.

Além do feriado de Finados (2), da Proclamação da República (15) e do Dia da Consciência Negra (20), os belenenses terão feriado também nos dias 6 e 7 de novembro, conforme a Lei nº 10.212, sancionada em 15 de outubro.

Por que Belém terá mais feriados em novembro?

Os dias 6 e 7 de novembro foram oficialmente decretados como feriados municipais para facilitar a mobilidade urbana, a segurança e a logística nos dias mais movimentados da COP 30, evento global sobre mudanças climáticas que reunirá líderes mundiais na capital paraense.

A decisão visa também minimizar impactos na prestação de serviços públicos e na rotina da população, considerando a intensa movimentação prevista para o período.

Teletrabalho e férias escolares na semana da COP 30

Além dos dois novos feriados, servidores da administração direta e indireta do município atuarão em regime de teletrabalho entre os dias 5 e 21 de novembro, segundo o Decreto nº 113.687/2025, publicado no Diário Oficial do Município.

Também nesse período, ocorrerá a segunda parte das férias escolares da rede municipal, o que deve contribuir para melhorar o fluxo urbano e diminuir o impacto nas vias da cidade.

Veja o que continua funcionando nos dias de feriado

Apesar dos decretos, os serviços essenciais e setores voltados ao acolhimento de visitantes deverão funcionar normalmente. São eles:

Bares e restaurantes

Hotéis, hospedarias e pousadas

Shopping centers

Teatros, cinemas, bibliotecas e pontos turísticos

Empresas de comunicação e radiodifusão

Farmácias

Padarias e supermercados

Empresas em regime de trabalho remoto