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Polícia

PM intensifica buscas após assalto a joalheria em shopping de Belém

Crime teve ao menos três suspeitos; homem com farda da PM rendeu funcionários e acessou o cofre do estabelecimento

O Liberal
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Grupo agiu com apoio externo; vídeo mostra suspeito deixando o local após o crime. (Reprodução/ redes sociais)

Após o assalto à joalheria em um shopping no bairro Batista Campos, em Belém, a Polícia Militar do Pará intensificou o policiamento na área e realiza buscas para localizar os suspeitos envolvidos no crime.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada via Central 190 como um roubo com refém na tarde desta quarta-feira (1º). Equipes do 2º Batalhão (2º BPM) e do Comando de Missões Especiais (CME) foram mobilizadas e seguem em diligências no centro comercial da capital.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, pelo menos três homens participaram da ação criminosa. Um dos suspeitos, vestido com uma farda semelhante à da Polícia Militar, entrou sozinho na joalheria, rendeu funcionários e teve acesso ao cofre do estabelecimento.

Enquanto isso, outros dois homens teriam dado apoio do lado de fora do shopping, em motocicletas, sendo responsáveis por garantir a fuga do autor após o crime.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito vestido como policial deixa o interior do shopping, caminhando em direção à saída logo após a ação.

Até o momento, não há confirmação sobre o que foi levado.

A Polícia Militar reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelos números 190 e 181.

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