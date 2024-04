PM apreende mais de 500 papelotes de pasta base da cocaína nos arredores do Mangueirinho

A Polícia Militar do Pará apreendeu mais de 500 papelotes de pasta base de cocaína, na tarde desta quarta-feira (10), no entorno da Arena Guilherme Paraense, o ginásio Mangueirinho, em Belém. O trabalho policial foi realizado durante o policiamento precursor ao jogo decisivo entre Remo e Paysandu, por uma vaga na final da Copa Verde.

Por volta das 14h, dois homens foram avistados pelas forças de segurança pública carregando uma sacola pela avenida Augusto Montenegro. Uma guarnição da PM, pertencente ao Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), foi atrás dos suspeitos.

A dupla fugiu para uma área de mata, ao lado do Mangueirinho. E, durante a escapatória, deixou para trás a sacola, que continha 508 papelotes do entorpecente. A droga foi apreendida e apresentada na Seccional da Marambaia.

Até o momento, os suspeitos que transportavam a droga não foram localizados. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil do caso e aguarda retorno.

Segurança reforçada

Mais de 1.4 mil agentes de segurança integram as ações planejadas para os dias de clássico entre Remo e Paysandu. Além do reforço na praça esportiva, as equipes estarão distribuídas em pontos estratégicos de Belém, a fim de, evitar a concentração das “torcidas Organizadas” ao longo do trajeto até o Mangueirão, local que acontecem o clássico nesta quarta (10) e no próximo domingo (14).