PM apreende maconha e cocaína durante rondas em Mocajuba

A Polícia Militar apreendeu pouco mais de meio de maconha e 126 gramas de cocaína na terça-feira (25/2), no bairro Monte Alegre, em Mocajuba, no nordeste do Pará. De acordo com a PM, uma guarnição fazia rondas pela área quando dois homens em uma motocicleta preta fugiram ao verem os militares.

Os suspeitos seguiram pela Estrada do Aquapuquara, depois entraram em uma vicinal e percorreram um caminho estreito que só passava veículos menores. Segundo as autoridades, foi quando o garupa da moto se desfez de uma sacola, que continha drogas.

Além da maconha e da cocaína, os agentes encontraram duas facas e materiais para confeccionar entorpecentes. Com isso, todo o material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil. Até o começo da manhã desta quarta-feira (26/2), os suspeitos ainda não tinham sido localizados. A polícia segue atrás deles.

Conforme a Lei nº 11.343, chamada de Lei de Drogas, quando não houver prisão em flagrante por tráfico, a destruição de drogas apreendidas será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão. Além disso, deverá ser guardada uma amostra para realização do laudo.