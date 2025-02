PC prende mulher procurada por roubo qualificado no nordeste do Pará

Lorena Corrêa Lima, de 25 anos, foi presa pela Polícia Civil na manhã deste domingo (23/2), em Mocajuba, no nordeste do Pará. De acordo com a PC, a delegacia do município, com a ajuda da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, cumpriu um mandado de prisão temporária que a mulher tinha em aberto por roubo qualificado.

Segundo as autoridades, o assalto em questão, que teve refém, aconteceu na casa de um empresário do ramo hortifruti. Conforme as investigações da Polícia Civil, Lorena teve envolvimento direto na fuga dos envolvidos no crime.

Após representação policial ao Poder Judiciário por conta da suspeita de participação, a Vara Criminal de Tucuruí expediu um mandado de prisão temporária contra a mulher. Ela foi localizada em Mocajuba e detida. A suspeita foi encaminhada ao Centro de Reeducação Feminino (CRF) em Ananindeua, na Grande Belém, onde segue à disposição da Justiça.

O roubo qualificado é um crime mais grave do que o roubo simples, previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Ocorre quando o roubo é cometido com circunstâncias que agravam o delito. Entre as qualificações deste delito estão o uso de arma de fogo ou arma de fogo de uso restrito ou proibido, participação de duas ou mais pessoas, restrição da liberdade da vítima, lesão corporal grave ou morte (latrocínio).