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Polícia

PM apreende arma e drogas na zona rural de Inhangapi e suspeito foge após troca de tiros

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Inhangapi, onde o caso foi registrado

O Liberal
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Suspeito foge após troca de tiros; PM apreende arma e drogas na zona rural de Inhangapi. (Reprodução/ redes sociais)

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Arajó, zona rural do município de Inhangapi, no nordeste do Pará.

De acordo com informações do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a operação foi desencadeada após levantamento do setor de inteligência, que apontava que um homem, identificado apenas como “Mickael L. R.”, estaria envolvido com o tráfico de drogas e portando armamento ilegal em uma residência da localidade.

Ainda conforme a polícia, o suspeito estaria há cerca de dois meses no imóvel e era visto frequentemente armado, o que gerava preocupação entre moradores da área.

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Durante a chegada das guarnições, com apoio das equipes Águia 01 e Águia 02, os policiais foram recebidos a tiros. Houve revide, e o suspeito fugiu para uma área de mata, não sendo localizado até o momento.

No imóvel, os policiais apreenderam um rifle calibre 38, seis munições intactas, uma munição deflagrada, uma balança de precisão, 13 porções de substância semelhante à cocaína, além de uma toca ninja e um coldre para revólver.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Inhangapi, onde o caso foi registrado. O suspeito segue sendo procurado.

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