Suspeito morre, dois são presos e um foge após roubo de moto em Castanhal

Um suspeito de roubo morreu, dois foram presos e um conseguiu fugir com uma motocicleta roubada em Castanhal, no nordeste do Pará, na noite de sábado (15). O caso foi registrado após uma perseguição policial que teve início na PA-320 e terminou no Centro da cidade.

Por volta das 21h50, a Polícia Militar foi informada de que quatro indivíduos armados e encapuzados, a bordo de um veículo vermelho, haviam cometido um assalto próximo ao balneário do Floriano, roubando uma motocicleta. Com base nas informações, a equipe Águia 03 iniciou as buscas e localizou um automóvel com as mesmas características no conjunto Japim.

Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e fugiram em alta velocidade. No trecho próximo ao loteamento Vale do Imperador, várias viaturas seguiam no sentido contrário quando os criminosos abriram fogo contra os policiais. As equipes reagiram à agressão, mas o veículo conseguiu romper o bloqueio e continuou a fuga.

Durante a perseguição, os suspeitos arremessaram diversos objetos na área de vegetação às margens da PA-320. Após buscas, os policiais encontraram e apreenderam uma espingarda calibre 28 com duas munições deflagradas e um simulacro de pistola.

A perseguição seguiu até a rua Magalhães Barata, no Centro de Castanhal, onde o veículo foi interceptado. Dois suspeitos foram presos, um deles foi alvejado e não resistiu aos ferimentos. O quarto integrante do grupo conseguiu fugir levando a motocicleta roubada.

A Polícia Militar segue em diligências para capturar o suspeito foragido. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, onde os dois detidos permanecem à disposição da Justiça.