PM apreende 600 kg de cocaína durante fiscalização a caminhão em Cachoeira do Piriá

Os agentes identificaram irregularidades no automóvel de carga e encontraram um pacote com pó branco em um compartimento separado da carga

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a carga de cocaína apreendida pela Polícia Militar. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Polícia Militar apreendeu cerca de 600 kg de cocaína na manhã desta segunda-feira (1º/9), durante fiscalização a um caminhão no município de Cachoeira do Piriá, na Vila Alto Bonito, no nordeste do Pará. O condutor do automóvel foi preso.

Ação ocorreu por volta das 10h. Após os agentes identificarem irregularidades em um caminhão e suspeita de um pacote com pó branco encontrado em compartimento separado da carga, a equipe da Polícia Militar realizou busca minuciosa e localizou mais 23 pacotes semelhantes à cocaína. 

Um dos volumes foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi realizado narcoteste, que confirmou se tratar de cocaína. O 3º Sargento Diogo Freitas, que esteve à frente da ocorrência, destacou o trabalho da equipe.

"A rápida atuação da Polícia Militar, aliada à parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foi fundamental para confirmar que a substância apreendida se tratava de cocaína. Essa integração entre as forças de segurança fortalece o combate ao tráfico de drogas e reforça o compromisso de proteger a nossa população", frisou. 

Com a confirmação, a guarnição da PM deu voz de prisão ao motorista do caminhão, natural do Maranhão. Ele foi conduzido à Delegacia de Cachoeira do Piriá, onde o caso foi apresentado.

O material apreendido envolveu, além de 24 caixas de 25 kg cada, com cerca de 600 kg de cocaína; 101 barris de hipoclorito de sódio; um caminhão, entre outros itens, como relógio; cordão; chaves; óculos; celular e sete notas fiscais. 

O comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, ressaltou a importância da apreensão: "Essa grande apreensão é fruto da competência e do empenho de nossos policiais militares, que atuaram com rigor e responsabilidade. A retirada de 600 quilos de cocaína de circulação enfraquece a atuação do crime organizado e protege milhares de famílias paraenses dos efeitos nocivos do tráfico de drogas. Seguiremos firmes na missão de garantir a segurança da população e preservar a paz social em todo o Estado", observou.

A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e reforça o compromisso da Polícia Militar do Pará em servir e proteger a população, combatendo o tráfico de drogas e garantindo a segurança da região.

