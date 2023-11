Polícia Federal prende servidor dos Correios por extravio de mercadorias

POLÍCIA

PC confirma afastamento de delegado do Pará preso no Tocantins

O órgão disse à reportagem que não compactua com desvios de conduta de qualquer agente e que a Corregedoria do órgão acompanha a investigação realizada pela Polícia Civil do Tocantins. O delegado Clovis César Reis Bueno foi preso na segunda-feira (6), pelo crime de concussão