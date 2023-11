Polícia fecha ‘fábrica de armas’ do crime e prende suspeitos de homicídio, em Santarém

Três pessoas foram presas durante uma operação das Polícias Civil e Militar, deflagrada na manhã desta segunda-feira (6), após as mortes do empresário e produtor de show "Cazuza" e Adriel Rodrigues Corrêa, também conhecido como "Rex", em Santarém. Segundo a polícia, foi confirmada a participação de dois suspeitos — identificados como Endrio e Alex — na morte de "Rex". As informações são do portal O Impacto.

Durante a ação, os policiais chegaram até uma fábrica de armas, que era utilizada para o crime. Essa fábrica estava localizada em uma residência situada na rua 10, bairro Elcione Barbalho. A casa, inclusive, fica localizada no mesmo perímetro onde assassinaram ‘Rex’. Ainda no local, foram apreendidas uma espingarda, uma submetralhadora, dois cassetetes, munição e materiais utilizados para manutenção e fabricação de armas.

Até o momento, a morte do empresário ainda segue sob investigação. A suspeita é que os crimes tenham relação, segundo a polícia. “Tanto o Endrio quanto o Alex participaram diretamente da execução [do Rex]. Já a situação no Panterão, a gente tá levantando informações, pode haver, sim, uma conexão entre os crimes, pois esses elementos estavam na festa, lá durante a madrugada de hoje”, informa o Coronel Tarcísio do CPR-1.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.