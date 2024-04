PF prende piloto do tráfico em Itaituba

Um homem acusado de crimes relacionados à comercialização de armas de fogo e munição, associação criminosa e tráfico de drogas foi preso pela Polícia Federal, na tarde desta segunda-feira (8), em Itaituba, sudoeste do Pará, em um desdobramento da operação “Icarus”. A ação faz parte de um cerco ao tráfico de drogas e armas de fogo, com atuação em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo.

Segundo a PF, após investigação e diligências na cidade, a equipe da PF localizou e prendeu o suspeito durante o horário de almoço. O preso tinha um mandado de prisão preventiva expedido no bojo da operação Icarus. Ele foi apontado pela polícia como piloto do tráfico.

Operação Icarus

O trabalho policial realizado na última sexta-feira (5), teve objetivo desarticular a organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas e de armas de fogo.

Foram expedidos oito mandados de prisão temporária, dois mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, relativos a imóveis do grupo, localizados nas cidades de Guarujá/SP, Praia Grande/SP, Santana de Parnaíba/SP, São Paulo/SP, Jundiaí/SP, Itupeva/SP, Osasco/SP, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES e Curitiba/PR, pela 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS. Houve ainda a determinação do sequestro de ativos financeiros, de imóveis e de veículos pertencentes a nove pessoas físicas investigadas.

As investigações tiveram início no ano de 2022, com a apreensão de uma aeronave carregada com 442kg de cocaína, três fuzis calibre 5.56 mm e uma escopeta calibre 12, no município de Coronel Sapucaia/MS. No decorrer dos trabalhos, ficou evidenciado que o grupo criminoso também estava envolvido em outra apreensão de cocaína, na qual foram encontrados 595kg de cocaína escondidos sob a fuselagem de um jato executivo, ação ocorrida no aeroporto internacional de Salvador (BA).

As autoridades, até o momento, sabem que a organização criminosa é responsável por introduzir grandes quantidades de cocaína no território nacional, através das fronteiras com os países vizinhos por meio do modal aéreo, utilizando-se de pistas de pouso clandestinas e planos de voo falsos. Da região fronteiriça de Mato Grosso do Sul, a droga é remetida, principalmente, para as cidades de Jundiaí e Sorocaba. Também foi possível identificar certa hierarquia, havendo funções de comando, apoio logístico, pilotos cooptados, equipe de solo e equipe de apoio.

São atribuídos aos investigados os crimes de tráfico internacional de drogas e armas cometidos por intermédio de atuação de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 39 anos de reclusão.