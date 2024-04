Polícia Federal realiza operação contra extração ilegal de ouro em Altamira

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (4) a operação “Carapaça”. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, dois deles em Itaituba e um deles na cidade de Sinop (MT).

A operação reuniu mais de vinte policiais federais, e é fruto de investigação que apura crimes de garimpo ilegal, usurpação de bens da união e de trabalho em condições análogas ao de escravo, segundo a PF.

Os alvos foram identificados como os responsáveis pela área de extração irregular denominada garimpo Jabuti, na Reserva Extrativista ​Riozinho, Altamira. “Eles levavam uma vida de luxo em um bairro nobre de Itaituba com o dinheiro do crime”, informou a polícia.

Foram apreendidos notebooks, celulares e documentos que vão ajudar a identificar mais responsáveis pela operação ilegal, e entender o modus operandi destas organizações criminosas.

O garimpo ilegal gera danos graves ao meio ambiente, como a mudança da fauna e flora local, desmatamento, e, o mais grave de todos, contamina a água com mercúrio, metal nocivo ao ser humano, usado na separação do ouro nos locais ilegais. O mercúrio usado é jogado na água e contamina a fauna marinha. Comunidades ribeirinhas que se alimentam destes animais, acabam com doenças severas, que em muitos casos levam à desnutrição e morte.