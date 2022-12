PF prende homem suspeito de participar em garimpo ilegal de São Félix do Xingu

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de atuar em um garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, localizada na cidade de São Félix do Xingu, região sudeste do Pará. A prisão ocorreu no último sábado (17), mas a informações só vieram a ser divulgadas pela PF na segunda-feira (19). Além da prisão do suspeito, os policiais federais apreenderam uma escavadeira hidráulica, mercúrio, arma, munições, uma caminhonete e uma moto.

Veja mais

A ação iniciou por meio de operação, que contou com o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai), visando combater a a extração ilegal de minérios e crimes ambientais no local.

Por conta da chuva, a incursão por via terrestre ficou impossibilitada, deixando a estrada intrafegável e prejudicando as equipes da PF no andamento da ação.

No entanto, na metade do trajeto, uma caminhonete atolada que estava atolada e supostamente era utilizada no garimpo ilegal, foi avistada pelos agentes.

O veículo transportava uma moto tipo cross, apetrechos usados para manutenção de escavadeiras hidráulicas, dois frascos de mercúrio metálico e uma pistola calibre 22, carregada com 15 munições. Documentações que indicavam a atuação na atividade de garimpo foram localizadas dentro do automóvel.

O condutor da caminhonete foi encontrado e preso em flagrante. Ele teve os bens apreendidos. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Redenção, também no sudeste do Estado, local onde foi autuado por crimes contra o meio ambiente e invasão de terra da União. As penas, somadas, podem chegar a 8 anos de prisão.

No retorno das equipes, ainda houve a apreensão de uma escavadeira hidráulica, que estava no limite da Terra Indígena, com sinais de que a máquina havia sido retirada recentemente da área.

O homem está sendo investigado por sua participação na extração ilegal de minério de ouro na Terra Indígena Kayapó, podendo vir a responder por usurpação de bens da União e extração de recursos naturais sem autorização.

Sobre a operação da PF

A PF de Redenção e o Ministério Público Federal da mesma cidade tinham recebido denúncias, sobre a reativação das atividades minerárias ilegais em um garimpo clandestino de ouro em uma área isolada da Terra Indígena Kayapó, a cerca de 160 quilômetros da cidade de São Felix do Xingu, que já havia sido fechado no mês de maio deste ano em outra operação da Polícia Federal.

A retomada das atividades minerárias ilegais estaria gerando descontentamento entre os indígenas das aldeias próximas, havendo risco de intervenção dos indígenas e confronto com os garimpeiros.