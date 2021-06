PF apreende aeronave que transportava ouro ilegalmente da Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (18), uma aeronave que transportava, de maneira ilícita, ouro proveniente de garimpos clandestinos situados na Terra Indígena Kayapó, localizada no sul do Pará. O piloto, identificado apenas pelas iniciais A.P.V, de 55 anos, foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidas quase 50 gramas de ouro, além de uma certa quantia em dinheiro e documentos utilizados na ação criminosa.

A ação policial foi concentrada no aeroporto do município de Redenção. Já na abordagem à primeira aeronave que pousou, um Cessna Aircraft 210L, os policiais fizeram a revista e encontraram, em poder do piloto, dois envelopes contendo cerca de 48 gramas de ouro, pouco mais de R$ 4.100 em espécie e diversas anotações sobre voos a vários pontos de garimpo dentro da terra indígena.

O piloto foi preso em flagrante e os materiais, juntamente com a aeronave, foram apreendidos. Ele responderá pelo crime descrito no Art. 2º, parágrafo 1º da Lei n. 8.176/91 (crime contra a ordem econômica) e, caso confirmada a hipótese criminal, poderá ser condenado a uma pena que varia entre um e cinco anos de detenção.

Em dezembro de 2018, a mesma aeronave já havia sido apreendida pela Polícia Federal nas mesmas condições, ou seja, transportando material ilícito oriundo da Terra Indígena Kayapó, sendo que o piloto preso nesta sexta-feira (18) encontrava-se na condição de fiel depositário da aeronave.

A ação é parte da Operação "Rota T.I", que visa combater o transporte de materiais ilícitos como ouro, armas e drogas, provenientes de garimpos clandestinos situados na Terra Indígena Kayapó. Participaram da operação 12 policiais federais.