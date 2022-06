PF prende homem em flagrante recebendo notas falsas pelos Correios em Altamira

Uma pessoa, que não teve o nome identificado, foi presa em flagrante nesta segunda-feira (13), ao receber R$1.000 mil reais em cédulas falsas no município de Altamira, sudoeste paraense. Agentes da Polícia Federal (PF) apreenderam as notas falsas por meio de ação controlada com a Coordenação de Segurança dos Correios. As informações são da PF.

Os policiais avistaram o momento em que o suspeito retirava a encomenda. Ele foi preso em flagrante. Dentro de pacote havia dez notas falsas de R$ 100. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Federam em Altamira e, após lavratura do auto de prisão, foi encaminhado ao sistema prisional em Vitória do Xingu. As notas apreendidas serão enviadas para a perícia.

O suspeito poderá responder pelo crime de moeda falsa, cuja pena varia de 3 a 12 anos de reclusão, e multa.

