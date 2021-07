Idoso é enganado com nota de R$ 420 e devolve R$ 320 de troco para golpista

Um idoso de 75 anos foi enganado com uma nota falsa de R$ 420 como pagamento de um empréstimo. Como a dívida era de R$ 100, ele ainda devolveu R$ 320 de troco para o golpista. O acusado de repassar a cédula falsa, que tem desenhos de bicho-preguiça e de folhas de maconha, foi preso. O caso aconteceu em Minas Gerais. As informações são do G1 Grande Minas.

De acordo com a polícia, o acusado do crime trabalhava em uma fazenda vizinha ao local onde a vítima mora. Após emprestar R$ 100 do idoso, ele voltou para pagá-lo com uma nota falsa. A vítima chegou a questionar a cédula, mas o golpista disse que tinha sacado o falso dinheiro em um caixa eletrônico de um banco e enganou o idoso.

(Reprodução: Divilgação)

A polícia entrou na casa onde o acusado mora e encontrou um vaso com um pé de maconha, um embrulho grande contendo um tablete e duas porções da droga, outra pequena porção de maconha separada e R$ 56. Aos agentes, o acusado disse que está em liberdade condicional e que tem passagens por roubo e receptação. Ele foi levado para a delegacia.