PF e IBAMA desativam serraria clandestina em área de desmatamento ilegal em Senador José Porfírio

Uma serraria clandestina foi desativada pela Polícia Federal na sexta-feira (28/11) em Senador José Porfírio, município no sudoeste do Pará. A ação contou com a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Um homem foi preso em flagrante.

Segundo a PF, no local, que ficava em uma área de mata fechada, as equipes constataram extensa devastação de vegetação nativa e grande quantidade de madeira sendo processada ilegalmente. Um homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Altamira para serem tomadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.

Ainda conforme a PF, a ação teve como objetivo coibir o desmatamento clandestino e a exploração ilegal de recursos naturais na região, práticas que geram impactos ambientais severos, como perda de biodiversidade, degradação do solo, assoreamento de corpos hídricos e desequilíbrio dos ecossistemas amazônicos.

A serraria foi destruída e inutilizada no próprio local, como forma de impedir sua reutilização para fins ilícitos. A Polícia Federal e o IBAMA reforçam o compromisso de seguir atuando de forma coordenada para combater crimes ambientais, proteger a Amazônia e responsabilizar os envolvidos em práticas que ameaçam os recursos naturais e a sustentabilidade da região.