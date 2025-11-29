Capa Jornal Amazônia
Polícia

PF e IBAMA desativam serraria clandestina em área de desmatamento ilegal em Senador José Porfírio

Operação conjunta resulta na prisão de suspeito e na destruição de estrutura usada para exploração de madeira nativa no Pará

A imagem em destaque mostra um policial federal e um agente do Ibama na serraria desativada. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

Uma serraria clandestina foi desativada pela Polícia Federal na sexta-feira (28/11) em Senador José Porfírio, município no sudoeste do Pará. A ação contou com a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Um homem foi preso em flagrante.

Segundo a PF, no local, que ficava em uma área de mata fechada, as equipes constataram extensa devastação de vegetação nativa e grande quantidade de madeira sendo processada ilegalmente. Um homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Altamira para serem tomadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.

Ainda conforme a PF, a ação teve como objetivo coibir o desmatamento clandestino e a exploração ilegal de recursos naturais na região, práticas que geram impactos ambientais severos, como perda de biodiversidade, degradação do solo, assoreamento de corpos hídricos e desequilíbrio dos ecossistemas amazônicos.

A serraria foi destruída e inutilizada no próprio local, como forma de impedir sua reutilização para fins ilícitos. A Polícia Federal e o IBAMA reforçam o compromisso de seguir atuando de forma coordenada para combater crimes ambientais, proteger a Amazônia e responsabilizar os envolvidos em práticas que ameaçam os recursos naturais e a sustentabilidade da região.

polícia

pf

ibama

serraria

área de destamento ilegal

senador josé porfírio
