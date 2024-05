Empresário de Bragança é preso como suspeito de tentativa de feminicídio contra a filha

A Polícia Civil do Pará confirmou que investiga o caso de um empresário suspeito de tentativa de feminicídio contra a própria filha, no município de Bragança, nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (29/05) e o suspeito permanece preso, segundo a PC. Na manhã desta quinta-feira (30/05), a vítima usou as redes sociais para comentar sobre a situação e mostrou os hematomas pelo corpo. Não há informação confirmada sobre a idade da jovem.

Por meio de nota enviada à Redação Integrada de O liberal, a PC informou que equipes da Delegacia de Bragança apuram o crime de tentativa de feminicídio: “O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça”, detalha a nota.

A filha do empresário, considerada vítima, usou o Instagram para afirmar que sofreu tentativa de feminicídio. Após mostrar algumas imagens de lesões em várias partes do corpo, ela comentou que chegou a achar que não sobreviveria.

“No dia 29.05 vivi um pesadelo. A sensação de que minha vida acabaria ali, de repente. A certeza de que seria meu último dia. Um pai que mata seu próprio filho. Como um pai teria coragem de fazer uma coisa dessas? Existe uma justificativa?”, inicia ela em um texto nos stories.

Em outro trecho do texto, a jovem relata que ouviu várias versões sobre o que havia ocorrido para culminar na agressão envolvendo ela e o pai. No entanto, afirma que tudo é mentira. “Li tantas mentiras e barbaridades sem sentido sobre o que aconteceu, e fiquei pensando em como algum ser humano ainda consegue se aproveitar de uma situação dessas pra espalhar inverdades, inclusive o agressor covarde para tentar se livrar da culpa. Mas, tudo bem. Não me surpreendo. E pode ter certeza que tudo isso é muito pequeno perto do terror que vivi e da dor de ver que a pessoa que me deu a vida seria capaz de tirá-la”, declara ela.

Ainda falando sobre o caso, a vítima relata que só conseguiu escapar com a chegada da polícia. “Se a polícia não chegasse a tempo, e o prendesse em flagrante, hoje provavelmente não estaria aqui”, afirma. Em outro texto ela ainda conta sobre os ferimentos. “Hj estou com pontos, hematomas pelo meu corpo, trauma, medo, mas com vida! Espero que o que aconteceu comigo sirva de alerta para muitas mulheres que passam por esse abusos. Seja com pai, marido, namorado... não espere acontecer o pior. Agora só me resta esperar pela justiça!”, diz ao finalizar o comentário sobre o caso.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da agressão envolvendo o empresário e a filha.