PF destrói maquinários usados em garimpo ilegal em terra indígena de Altamira

Vários equipamentos usados em atividade de garimpo ilegal foram inutilizados na última quarta-feira (29), em uma operação deflagrada na Terra Indígena Ituna-Itatá, na região do município de Altamira, sudoente Paraense. A ação foi realizada pela Polícia Federal, em parceria com Ibama e PRF, e culminou na destruição de uma retroescavadeira, motores e geradores usados na mineração ilegal. Segundo as autoridades, o prejuízo aos infratores soma mais de R$ 1 milhão.

Conforme as autoridades, a atividade ilegal teria invadido a terra indígena Ituna-Itatá. Foram destacados cerca de 20 agentes públicos da PF, Ibama e PRF para participar da operação. O objetivo foi desmantelar as redes de garimpo ilegal que têm causado danos ao meio ambiente e às comunidades indígenas locais. Quando os agentes chegaram ao local do garimpo, os garimpeiros conseguiram fugir. No entanto, as investigações devem continuar para responsabilizar os autores dos crimes.

Área de preservação

Ituna-Itatá é uma área de preservação ambiental e cultural. Há vários anos tem enfrentado uma crescente pressão de garimpeiros ilegais. Conforme apurado pelas autoridades policiais, os criminosos que atuam na área não apenas causam destruição ambiental, como também ameaçam a soberania e os modos de vida das comunidades indígenas que habitam a região.