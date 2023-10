Garimpo ilegal é fechado pela PF, em Parauapebas; armas e maquinários foram apreendidos na ação

Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apreendeu armas e maquinários de mineração na manhã desta segunda-feira (9), em uma área de garimpo ilegal no município de Parauapebas, região do sudeste paraense. A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão contra uma empresa de minérios que atuava de forma ilegal.

Na ação da PF, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um dos sócios da mineradora, onde foi apreendido aparelho celular. Outros dois mandados ainda foram cumpridos em área de garimpo, foram localizados duas escavadeiras e um britador. Criminosos derrubaram árvores para tentar impedir a passagem da Polícia Federal. A empresa invasora recebeu fiscalização da Agência Nacional de Mineração (ANM), que confirmou a extração mineral de local proibido. Além disso, a empresa contratou vigilância para fazer segurança do garimpo ilegal. No local, foram apreendidas duas pistolas, dois revólveres, uma espingarda calibre 12 e dezenas de munições, na operação de hoje. A ação da PF partiu de denúncia feita por uma empresa mineradora que tem direito de explorar a área. Outra organização invadiu o espaço e passou a extrair minérios da região. Com uma representação criminal do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a Polícia Federal passou a investigar a situação. Histórico O sócio da empresa denunciada já tinha sido alvo de outros inquéritos da Polícia Federal, inclusive da operação curto-circuito, em novembro de 2022, que fechou garimpos que traziam risco de queda de torres de energia na região. Em setembro deste ano, o garimpo foi alvo de operação das Polícias Civil e Militar. Entretanto, no dia seguinte, o garimpo voltou a funcionar. A mesma operação também flagrou a empresa de vigilância contratada para segurança do garimpo ilegal e apreendeu as armas.