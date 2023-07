PF destrói equipamento utilizados na extração ilegal de madeira em Terra Indígena de Altamira

A Polícia Federal destruiu, nesta quarta-feira (19), um caminhão, madeira e ferramentas usadas na extração ilegal de madeira, na Área Indígena da Cachoeira Seca, em Altamira, município no sudoeste do Pará. O trabalho foi feito por meio da operação “Massaranduba”, deflagrada na madrugada do mesmo dia. Ninguém foi preso até o momento, mas a investigação continua para apurar os responsáveis pelo delito.

Oito policiais federais e fiscal do Ibama participaram da ação, com objetivo de verificar a suspeita de crime de desmatamento ilegal. Segundo a investigação, a madeira seria transportada durante a noite, para despistar a fiscalização.

Com a incursão, uso de tecnologia de geolocalização e de drones, foi localizado um caminhão, ao lado de inúmeras toras de madeira ilegal, já beneficiadas, além de diversas ferramentas utilizadas no processo de serragem.

No local, foram abordadas pessoas suspeitas da prática do crime, que foram ouvidas em termo de declarações pela autoridade policial. De acordo com os relatos, um vereador do município de Placas era o responsável por coordenar a extração das madeiras no interior da Terra Indígena. O veículo e os objetos foram destruídos, segundo a PF, por conta da impossibilidade de remoção.