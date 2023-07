Em Altamira, Operação da PF combate extração ilegal de minério às margens do rio Xingu

Como resultado da Operação Ardenti Navicula, da Polícia Federal no município de Altamira, no do Pará, de combate à extração ilegal de minério às margens do Rio Xingu, na sexta-feira (14), foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, com ênfase na inutilização do material usado no crime e na punição dos infratores.

Foram destruídos uma balsa, seis motores e duas dragas, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 380 mil para os criminosos. Ninguém foi preso. Dez policiais atuaram na operação.

VEJA MAIS

As balsas e motores inutilizados eram utilizados na extração ilegal de minério, o que causa danos irreversíveis ao meio ambiente e prejudica todo o ecossistema amazônico. Além disso, ameaça espécies de animais que só existem no local, como é o caso do Acari Zebra, um peixe vítima de contrabando internacional.

Combate

Um exemplo recente da destruição causada pelo garimpo foi a contaminação com mercúrio em rios da terra Yanomami, a ponto de adoecer indígenas e ribeirinhos. Operações contra extração mineral ilegal buscam prevenir esses prejuízos e proteger o meio ambiente.

O nome da operação, Ardenti Navicula, significa “balsa em chamas” em latim, uma referência às embarcações destruídas.