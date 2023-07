Idoso é encontrado morto em área de mata próxima de ponte em Altamira

Um idoso, que não teve o nome revelado, foi encontrado morto, na madrugada desta sexta-feira (7), perto da ponte João Coelho, bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo a polícia, a suspeita é de que a vítima tenha morrido de causas naturais. No entanto, apenas o laudo cadavérico poderá dizer o que de fato ocorreu. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso.

De acordo com o relatório policial da ocorrência, o Núcleo Integrado de Operação (Niop) foi comunicado de que um corpo havia sido encontrado por uma pessoa no local em questão, por volta das 2h. Uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), foi até o local e encontrou o idoso morto, já em estado de decomposição, em uma área de mata.

Pelos pertences e outros documentos da vítima, os policiais conseguiram identificá-la. A Polícia Científica foi acionada e removeu o corpo da área. Por meio de nota, a PC, além de confirmar a investigação do caso, informou à redação integrada de O Liberal que "testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram requisitadas para elucidar o caso".