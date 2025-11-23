PF desarticula rede internacional que produzia e vendia vídeos de maus tratos contra animais

A Polícia Federal deflagrou, no último sábado (22), a Operação Bestia, em Belém, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso responsável por produzir, comercializar e compartilhar vídeos de extrema violência contra animais. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra os principais investigados.

O material, identificado pela PF, incluía cenas de maus-tratos, tortura, assassinatos e até práticas com conotação sexual. Segundo a PF, as investigações apontam para a existência de uma rede internacional estruturada, que atuava em plataformas de troca de mensagens e reunia participantes de diversos países.

O grupo produzia e disseminava o conteúdo criminoso de forma sistemática, com motivação financeira e sexual. A apuração teve início após uma denúncia encaminhada pela Bulgária ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que, por sua vez, repassou o caso às autoridades brasileiras.

A análise do material já identificado revela um cenário de crueldade extrema, com pelo menos 32 animais mortos de maneira deliberada para alimentar o esquema.

As diligências seguem em andamento com a análise dos itens apreendidos. A PF afirmou que trabalha para identificar todos os integrantes da rede e responsabilizar os envolvidos pelos crimes, classificados como graves violações à dignidade animal e aos princípios básicos de ética e humanidade.