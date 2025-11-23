Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PF desarticula rede internacional que produzia e vendia vídeos de maus tratos contra animais

Foram cumpridos mandados contra investigados por crimes ambientais, associação criminosa e exploração cruel de animais para fins comerciais

O Liberal
fonte

Durante investigações, a PF identificou rede internacional envolvida em tortura e morte de animais (Foto: Divulgação | PF)

A Polícia Federal deflagrou, no último sábado (22), a Operação Bestia, em Belém, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso responsável por produzir, comercializar e compartilhar vídeos de extrema violência contra animais. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra os principais investigados.

O material, identificado pela PF, incluía cenas de maus-tratos, tortura, assassinatos e até práticas com conotação sexual. Segundo a PF, as investigações apontam para a existência de uma rede internacional estruturada, que atuava em plataformas de troca de mensagens e reunia participantes de diversos países.

O grupo produzia e disseminava o conteúdo criminoso de forma sistemática, com motivação financeira e sexual. A apuração teve início após uma denúncia encaminhada pela Bulgária ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que, por sua vez, repassou o caso às autoridades brasileiras.

A análise do material já identificado revela um cenário de crueldade extrema, com pelo menos 32 animais mortos de maneira deliberada para alimentar o esquema.

As diligências seguem em andamento com a análise dos itens apreendidos. A PF afirmou que trabalha para identificar todos os integrantes da rede e responsabilizar os envolvidos pelos crimes, classificados como graves violações à dignidade animal e aos princípios básicos de ética e humanidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

maus tratos contra animais

operação da pf

belém

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a facadas por adolescente no Marajó

O garoto suspeito de atacar a vítima é procurado pela polícia

24.11.25 13h53

HOMICÍDIO

Sobrinho é preso suspeito de assassinar tio ‘Mata-Porco’ a facadas durante aniversário em Alenquer

O crime ocorreu na noite de domingo (23), no bairro Centro

24.11.25 11h58

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

PRESOS

Dupla é detida ao ser flagrada com maconha em Parauabepas

A ação policial que resultou na prisão dos suspeitos ocorreu no bairro da Paz

24.11.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda