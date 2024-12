pf desarticula organização criminosa que movimentou R$ 4 bilhões em ouro ilegal extraído do pará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a “Operação Flygold II”, com o objetivo de combater organizações criminosas especializadas em realizar o transporte ilegal de ouro extraído de terras indígenas, incluindo a terra indígena Munduruku, para outros estados e ao exterior.

Durante um ano de investigações, descobriu-se que, aproximadamente, uma tonelada de ouro foi transportada ilegalmente, e que a houve a movimentação de mais de R$ 4 bilhões entre os envolvidos, incluindo pessoas interpostas e empresas fantasmas. Ainda segundo a PF, os criminosos recrutavam, em sua maioria, estrangeiros para despachar bagagens carregadas com ouro em voos comerciais, justificando o nome da operação.

A Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão nos estados do Pará, Roraima, Amapá, São Paulo, Paraná e Goiás. Além disso, foram sequestrados mais de R$ 615 milhões em bens e valores, representando um significativo golpe financeiro nas organizações criminosas. A Operação Flygold II reafirma o compromisso da Polícia Federal com o combate ao crime organizado, a preservação ambiental e a aplicação rigorosa da lei, reforçando a importância de ações coordenadas no enfrentamento de atividades criminosas que afetam os recursos naturais e a economia do Brasil.