PF apura ataques de garimpeiros contra indígenas e agentes de segurança no Pará

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e da Força Aérea Brasileira (FBA) apura ataques de garimpeiros contra agentes de segurança pública e lideranças indígenas no Pará. A Operação Mundurukânia 2, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16), visa instruir os inquéritos policiais instaurados para apurar as manifestações violentas que culminaram, inclusive, em incêndios nas residências das lideranças indígenas Munduruku.

A ação mobilizou 45 policiais federais e 30 integrantes da FNSP, além de militares da FAB, que deram cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão, além de seis mandados de prisão preventiva que foram expedidos pela Justiça Federal de Itaituba, no sudoeste paraense.

Os crimes investigados são de associação criminosa, incêndio, atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo e coação no curso do processo, além outros crimes que venham a ser descobertos ao longo da investigação.

As represálias ocorreram entre os dias 25 a 27 de maio, logo após a deflagração da fase anterior da operação, intitulada Mundurukânia. Na ocasião, a força-tarefa visou combater a prática clandestina de garimpos nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no município de Jacareacanga, o que gerou a ira de garimpeiros da região.

A prática criminosa, além de provocar graves danos ao meio ambiente devido ao uso de produtos químicos altamente nocivos, como a poluição de rios e lençóis freáticos, também gera uma série de outros problemas sociais na região, como conflitos entre garimpeiros e indígenas.

Entenda o caso

Um clima tenso no sudoeste paraense se instaurou durante o curso da "Operação Mundurukânia", deflagrada no último dia 25 de maio. Na ocasião, o órgão informou em um comunicado que "as forças de segurança que participavam da ação foram surpreendidas por um grupo de garimpeiros, que iniciou um protesto contra a operação de proteção das terras indígenas".

Os manifestantes tentaram invadir a base das equipes e depredar o patrimônio da União, como aeronaves e equipamentos policiais, provocando que medidas de contenção fossem tomadas com efetividade para a dispersão dos invasores sem que houvesse feridos, informou ainda a PF.



Pouco após o ocorrido, o governador Helder Barbalho anunciou que pediu reforço à Polícia Militar para atuar no caso. "Preocupado com o clima de tensão, provocado por uma operação dos órgãos do Governo Federal em Jacareacanga, pedi para o Comandante Regional da Polícia Militar se dirigir ao local, com reforço de tropas estaduais, para fazer a mediação com os órgãos federais para uma negociação pacífica e preservar a população", escreveu.