Conflitos em Jacareacanga são encerrados após acordo, diz Segup

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou, na noite desta quinta-feira (27), que os conflitos entre indígenas, garimpeiros e órgãos do Governo Federal no município de Jacareacanga, sudoeste paraense, foram encerrados. Segundo a Segup, um compromisso foi firmado e as forças federais deixaram a cidade durante a tarde.

Ainda de acordo com a Segup, um veículo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tombou na estrada, e um caminhão tanque deu defeito, enquanto se deslocavam da região. Um carro prancha foi acionado para fazer o reboque.

"Estão na cidade policiais militares do Grupamento Tático Operacional (GTO), do Comando de Policiamento Regional, com sede em Itaituba para somar ao efetivo local a fim de garantir a segurança na cidade", disse o órgão, em nota.

Operação "Mundurukânia"

Os veículos estavam a serviço da Operação "Mundurukânia", da Polícia Federal, com apoio da PRF e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que visa combater garimpos clandestinos nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no município do sudeste paraense.

A operação foi deflagrada nesta terça-feira (25), pela Polícia Federal, e as represálias foram realizadas nesta quarta-feira (26) por garimpeiros da região. Em um comunicado, a Segup informou que "as forças de segurança que participavam da ação foram surpreendidas por um grupo de garimpeiros, que iniciou um protesto contra a operação de proteção das terras indígenas".