PF apreende mais de 90 kg de cocaína em navio na Vila do Conde, em Barcarena

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (12/9), cerca de 92 kg de cocaína em forma de pasta base no Porto Público de Vila do Conde, em Barcarena, na região metropolitana de Belém.

A droga foi localizada na caixa de mar de um navio de bandeira estrangeira que transportava gado vivo com destino ao Oriente Médio. Durante inspeção de rotina, dois volumes suspeitos foram encontrados e, após retirada e perícia, constatou-se que continham 78 tabletes da substância entorpecente, acondicionados em sacos estanques.

O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos periciais. A Polícia Federal instaurou investigação para identificar os responsáveis pelo crime de tráfico internacional de drogas.