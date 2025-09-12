Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PF apreende mais de 90 kg de cocaína em navio na Vila do Conde, em Barcarena

De acordo com a Polícia Federal, a droga estava oculta na caixa de mar de embarcação com destino ao Oriente Médio

O Liberal
fonte

O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos periciais. (Divulgação/ PF)

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (12/9), cerca de 92 kg de cocaína em forma de pasta base no Porto Público de Vila do Conde, em Barcarena, na região metropolitana de Belém.

A droga foi localizada na caixa de mar de um navio de bandeira estrangeira que transportava gado vivo com destino ao Oriente Médio. Durante inspeção de rotina, dois volumes suspeitos foram encontrados e, após retirada e perícia, constatou-se que continham 78 tabletes da substância entorpecente, acondicionados em sacos estanques.

O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos periciais. A Polícia Federal instaurou investigação para identificar os responsáveis pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia federal

droga apreendida na vila do conde

barcarena no pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PF apreende mais de 90 kg de cocaína em navio na Vila do Conde, em Barcarena

De acordo com a Polícia Federal, a droga estava oculta na caixa de mar de embarcação com destino ao Oriente Médio

12.09.25 20h22

POLÍCIA

Dupla é presa por tráfico durante operação 'Guamá Sem Drogas', em Belém

Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo central enfrentar de forma firme e incisiva o tráfico ilícito de entorpecentes no bairro do Guamá

12.09.25 16h34

POLÍCIA

Jovem morre após ser atingida por motociclista enquanto caminhava junto com a filha em Santarém

O condutor do veículo, após o sinistro, colidiu contra um carro que estava estacionado. Ele foi socorrido em estado grave

12.09.25 13h56

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC

O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

12.09.25 12h35

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima teria ajudado na fuga de atirador, diz PC

O investigado teria conduzido um automóvel para ajudar os assassinos a saírem da cidade após o homicídio de Estevão Neves Pinto

12.09.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda