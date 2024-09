Pescadores desaparecidos são resgatados com vida na Baía do Marajó

Pescadores que estavam desaparecidos foram resgatados com vida na sexta-feira (6/07), após uma colisão entre duas embarcações próximo à Ponta do Maguari, a cerca de 4 horas de barco de Soure, na baía do Marajó. As buscas pelas vítimas iniciaram após familiares relatarem às autoridades o desaparecimento dos homens.

A ação foi realizada pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Conforme as autoridades, os pescadores estavam trabalhando em uma embarcação quando houve o encalhe em um banco de areia, na madrugada de sexta-feira. Devido à falta de sinalização e ao horário (ainda sem luz solar), acabou ocorrendo a colisão com outro barco que passava pela área.

Por conta dos danos, as duas embarcações ficaram à deriva. As buscas começaram no início da tarde de sexta-feira. O Graesp utilizou dois helicópteros, guardiões 02 e 03, para realizar sobrevoos na área e localizar as vítimas.

As equipes localizaram os oito trabalhadores a cerca de 5 quilômetros do ponto inicial de buscas. Quatro foram resgatados e conduzidos até Soure, para receberem atendimento médico adequado, e o restante decidiu permanecer na embarcação encalhada, com apoio local.

O diretor do Grupamento Aéreo, coronel PM Armando Gonçalves, destacou a agilidade das equipes no salvamento dos pescadores. “Nós recebemos a informação por volta de meio-dia sobre o naufrágio dessas embarcações. Nos deslocamos para a região com dois helicópteros para fazer a busca, o que acelerou a localização deles. É importante relatar que conseguimos localizar rapidamente a embarcação, e assim fazer com que eles não passassem mais uma noite na praia, sem condições de água, nem alimentação. No Grupamento, mantemos uma tripulação 24 horas pronta para atender a essas demandas de urgência e emergência”, disse a autoridade.