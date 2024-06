Perícias descartam que pedaço de madeira tenha decapitado adolescente em Paragominas

As investigações da morte de Dayza da Silva Castro, de 17 anos, adolescente que foi decapitada durante um acidente de trânsito na BR-010, em Paragominas, no dia 22 de maio deste ano, mudaram a forma como o acidente vinha sendo interpretado até então. As informações iniciais eram de que o condutor da caminhonete envolvida no acidente estaria trafegando com um pedaço de madeira sobre o veículo e aponta desse objeto teria se chocado contra Daysa, que pilotava uma motocicleta, causando a decapitação. A perícia de imagens de câmera de segurança mudaram a versão.

Quem informa os detalhes é o delegado da Polícia Civil do Pará (PCPA) à frente do caso, que não teve o nome divulgado, mas conta sobre o acidente em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele afirma que a polícia identificou duas câmeras de segurança nas imediações do acidente e, pelas imagens, a adolescente não se chocou com a ponta da madeira, mas sim com o próprio retrovisor do veículo.

"Na verdade, quando a Polícia Civil foi informada do fato, nos foi repassado que possivelmente haveria uma madeira atravessada na caminhonete que o indivíduo estava trafegando, ou seja, o indivíduo que estava pilotando a caminhonete estaria com a carga de uma madeira atrás, na carroceria, atravessada. Alguns populares disseram que foi essa madeira que decepou a cabeça da vítima. Mas, quando tivemos acesso às câmeras de segurança da região, descartamos essa hipótese e a nossa perícia concluiu que o que decepou a cabeça da Daysa foi o próprio retrovisor do carro", relata o delegado.

Ele também dá detalhes da dinâmica do acidente, uma vez que Daysa não estava sozinha na motocicleta, mas seguia com uma passageira na garupa, identificada como Valéria: "Quando a moto de trás se chocou com o veículo, a outra, a Valéria, que era garupa, foi jogada para o outro lado da pista".

Nesta quarta-feira (11), o suspeito de envolvimento no acidente, que pilotava a caminhonete e naquela noite não prestou socorro às vítimas, se apresentou na delegacia de Paragominas. O mesmo delegado informa que, durante o depoimento, o suspeito diz que teve medo de ser linchado.