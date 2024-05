PC investiga caso de adolescente decapitada em acidente no sudeste do Pará

A Polícia Civil investiga o caso de Dayza da Silva Castro, de 17 anos, que foi decapitada em um sinistro de trânsito registrado na noite de quarta-feira (22), na BR-010, em Paragominas, município do sudeste do Pará. Segundo a PC, ela conduzia uma motocicleta na companhia da irmã.

Conforme as investigações preliminares da PC, uma caminhonete carregada de madeira seguia pela mesma estrada em que a jovem estava. Na altura do quilômetro 12, Dayza teria sido acertada pela carga de madeiras transportadas pelo automóvel, por volta das 19h.

Com impacto, a cabeça da garota foi arrancada. O restante do corpo ficou no acostamento da BR-010. Valéria, irmã de Dayza, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. O estado de saúde dela não foi revelado.

Ainda de acordo com a polícia, o condutor da caminhonete não parou no momento do acidente e continuou trafegando em direção a Ulianópolis, que fica a cerca de 98 km de distância da sede de Paragominas. Ele está sendo procurado pelas autoridades para prestar esclarecimentos. A PC também tenta identificar a caminhonete.

No perfil da página BO Paragominas, uma internauta disse que era colega de turma de Dayza. “’Ela estudava comigo. ‘Tava’ todo mundo reunido na sala brincando na aula vaga. Mal sabíamos que seria a última vez que veríamos ela. E o mais incrível foi que hoje foi um dos dias que ela mais sorriu, sempre muito calada e quieta na dela, e hoje ela sorria como se fosse a última vez”, lamentou.