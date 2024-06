Polícia identifica motorista envolvido em acidente que decapitou adolescente no Pará

O motorista suspeito de envolvimento no acidente que terminou com a morte da adolescente Dayza da Silva Castro, de 17 anos, já foi identificado pela Polícia Civil de Paragominas, nordeste paraense. A vítima foi decapitada. Diligências continuam sendo realizadas na tentativa de localizar o condutor, como informou uma fonte da polícia à reportagem do Grupo Liberal.

“A Polícia Civil informa que as investigações seguem em andamento, por meio da Seccional de Paragominas, para esclarecer o caso”, informou a PC, por meio de um comunicado oficial.

Durante o acidente que ocorreu na BR-010, no último dia 22 de maio, a vítima foi decapitada, após ser atingida por uma caminhonete carregada de madeira. Dayza estava em uma motocicleta na companhia da irmã, que também foi atingida e socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. O estado de saúde dela não foi revelado.

Segundo a polícia, testemunhas informaram que o motorista da caminhonete não parou no momento do acidente e continuou trafegando em direção a Ulianópolis, que fica a cerca de 98 km de distância da sede de Paragominas.