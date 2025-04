'Pelo' é preso pela Polícia Civil por vender drogas em barraca de lanche no nordeste do Pará

Um homem identificado como Erivaldo, conhecido pelo apelido de “Pelo”, de 48 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (7/4), em Igarapé-Açu, nordeste do Pará, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a PC, ele comercializava entorpecentes em uma barraca onde também vendia lanches.

A prisão do suspeito aconteceu depois que os policiais civis o flagraram com um celular que tinha sido roubado no dia 26 fevereiro deste ano, no município. De acordo com as autoridades, a investigação apontou que Erivaldo seria o receptador do aparelho.

VEJA MAIS

Por volta das 9h30 desta segunda (7/4), a equipe da Delegacia de Igarapé-Açu foi abordá-lo, mas o suspeito arremessou 25 porções de maconha em direção a um cesto de lixo. Os entorpecentes, assim como o celular roubado que estava com Erivaldo, foram apreendidos e levados até a delegacia.

A PC segue investigando o roubo do celular para identificar os autores do crime. “Pelo” permanece à disposição da Justiça.