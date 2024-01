Pedestre morre após ser atropelado por carro em comunidade de Santarém

Samuel Corrêa de Sousa morreu, na noite de domingo (28), após ser atropelado por um carro no quilômetro 20 da BR-163, na Comunidade do Tabocal, em Santarém, no oeste do Pará. O acidente aconteceu quando a vítima trafegava pela rodovia. As informações de O Impacto.

A condutora do automóvel que atingiu Samuel, não teve o nome revelado. Os filhos dela estavam dentro do carro na hora da colisão, conforme os relatos preliminares. A motorista ficou no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou para prestar socorro, mas o pedestre não apresentava sinais vitais. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e conduziu a motorista para fazer teste de etilômetro. O exame não constatou ingestão de bebida alcoólica.

O carro foi apreendido e encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.