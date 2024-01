Jovem morre em acidente de moto em Ananindeua

Aldo Leitão Fonseca Junior, 25 anos, morreu, na madrugada deste domingo (28), em um sinistro de trânsito, na travessa We-22, na Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Civil, ele caiu da motocicleta que conduzia. As autoridades não informaram o que teria levado o rapaz a tombar do veículo.

VEJA MAIS

Uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foi acionada ao caso. Aldo morreu no local do acidente. Os militares isolaram a cena do crime para que a Polícia Científica pudesse trabalhar na perícia e remoção do corpo.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e foi informada pela instituição de que “perícias foram solicitadas para auxiliar a apuração do caso pela Seccional da Cidade Nova”.