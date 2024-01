Carro invade calçada e deixa três pessoas feridas na Augusto Montenegro, em Belém

Na tarde desta sexta-feira (26), um carro do modelo Honda Fit, invadiu uma calçada na avenida Augusto Montenegro e deixou três pessoas feridas. Uma das vítimas foi levada por uma ambulância do Samu com fratura nas duas pernas. Segundo o sargento Amorim, do 6° batalhão de Polícia Militar, a condutora perdeu o controle do veículo e subiu a calçada, que fica no trecho próximo ao viaduto do Entrocamento. O local, que tem várias lojas, também funciona como parada de ônibus.

A vítima que foi levada por uma ambulância, Erika Menezes Santos, de 17 anos, estava na parada de ônibus com sua mãe, Agrandene Menezes, quando foi atingida pelo carro. Com o impacto da batida, as duas caíram numa loja. A mãe teve ferimentos leves e foi atendida no local.

"Três pessoas foram lesionadas. Ela é habilitada e não estava embriagada", disse o sargento. Outra vítima, identificada como Paloma Alves, também teve ferimentos leves. "O carro subiu a calçada e bateu o pessoal, quando eu vi, já estava no chão", disse a auxiliar de serviços gerais, de 29 anos.

