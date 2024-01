Homem morre atropelado por veículo de grande porte, no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um homem identificado como Manoel dos Santos Gonçalves morreu atropelado por veículo de grande porte nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (29). Segundo informações do 6º Batalhão de Polícia Militar, tudo ocorreu na Estrada do Icuí, no bairro do Icuí-Guajará em Ananindeua. Familiares do homem estiveram no local e reconheceram o corpo.

Segundo as informações iniciais, possivelmente Manoel teria consumido bebidas alcoólicas e acabou dormindo na beira da pista, que costuma ter grande tráfego de veículos. Não se sabe ao certo se a vítima foi esmagada por um ônibus ou um caminhão, já que na área funciona uma empresa de venda de materiais de construção e o corpo do homem estaria próximo ao local onde fica o pátio do estabelecimento, com vários veículos de grande porte.

Populares encontraram o corpo de Manoel ainda durante as primeiras horas da manhã e acionaram as autoridades policiais. Por volta das 7h30 o corpo foi removido pela Polícia Científica.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Manoel dos Santos Gonçalves. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações realizadas pela delegacia do Icuí-Guajará.