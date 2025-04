PC resgata 15 pássaros silvestres em ação que combate crimes cometidos contra animais em Castanhal

A Polícia Civil do Pará deflagrou na terça-feira (15/4) a operação “Abril Laranja”, destinada a coibir crimes praticados contra animais em Castanhal. Foram resgatados 15 pássaros silvestres.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção Animal (Depa), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), e teve apoio da Polícia Científica do Estado (PCE) e da Secretaria de Meio Ambiente do município.

VEJA MAIS

“Só em Castanhal nós conseguimos apreender 15 pássaros da fauna silvestre, de espécies distintas, entre elas uma arara-canindé, e cinco jabutis. Nós vistoriamos 21 locais indicados através de denúncias anônimas. Em uma das residências foram encontradas algumas cadelas com fortes indícios de abuso sexual, uma vez que diversos elementos clínicos apontavam para zoofilia. Diante disso, foi instaurado um inquérito policial que vai embasar novas diligências”, explicou o delegado Leandro Lima, diretor da Depa.

Apuração e orientação

A operação Abril Laranja realiza ações em Belém e outros municípios do interior, onde há muitas denúncias de crimes contra animais domésticos, silvestres ou exóticos. As denúncias são recebidas pelo 181, levantadas por municípios e, posteriormente, a equipe da Depa realiza as ações de proteção aos animais. São feitas também visitas a municípios com o objetivo de orientar a população sobre a importância da preservação e do bem-estar dos animais.

Segundo o delegado Edson Azevedo, diretor da Demapa, durante a Operação “cinco pessoas foram conduzidas à unidade policial para prestar esclarecimento, bem como foram lavrados cinco Termos Circunstanciados de Ocorrências por captura de animal silvestre, crime previsto no Artigo 29, da Lei 9.605/98, e instaurados dois inquéritos policiais por maus-tratos a animais”.

A Operação prossegue durante o mês com ações integradas em outros municípios e na Região Metropolitana de Belém. Perícias serão feitas pela equipe da PCE para confirmar maus-tratos contra animais.