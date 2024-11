No Marajó, PM desarticula rinha de galo, prende suspeito e resgata 10 animais

Uma rinha de galo, prática proibida no Brasil, foi alvo de ação policial no município de Salvaterra, no Marajó, neste domingo (17/11). Pela manhã, a PM recebeu a denúncia e, de imediato, se dirigiu para o local, mas não encontrou ninguém. À tarde, com mais informações, policiais militares conseguiram deter um suspeito de envolvimento na atividade clandestina e apreender materiais utilizados na rinha, como bicos-esporas de plástico, facão e bicos de aço.

De acordo com a PM, o homem detido foi identificado como Paulo Sérgio Oliveira Corrêa, com casa na rodovia do Pesqueiro, no bairro Tucumanduba, em Soure. A PM informou que ele inclusive reagiu à prisão e foi detido à força.

Com Paulo Sérgio, foram encontrados uma mochila com bicos-esporas de plástico, facão e bicos de aço, provavelmente, conforme a PM, utilizados na preparação dos animais para as disputas. Na mochila também havia seringas e agulhas, e medicamentos não identificados.

Organizadores fugiram

A Polícia Militar, em Salvaterra, informou que já vinha monitorando uma certa área, após ter recebido denúncias de que pessoas promoviam brigas de galo. Na manhã deste domingo, os agentes militares de Salvaterra foram informados que um grupo de pessoas organizava uma nova rinha na Praia do São João, mas ao chegarem ao local não encontraram nada.

A PM informou que, por volta das 14h, com novos dados da localização do grupo foi possível completar a ação. O local certo era a fazenda São João, nas proximidades do Ginásio Municipal, onde desta vez os militares flagraram a aglomeração de pessoas, que ao avistarem a viatura correram para uma área de mata, levando as chaves dos veículos que ali estavam e deixando parte do material usado para promover o evento.

Polícia Civil vai intimar envolvidos

Os policiais não encontraram o dono da fazenda no local e a residência estava fechada, mas conseguiram deter Paulo Sérgio Oliveira Corrêa. Na Delegacia, ele deu o nome de outros envolvidos na organização dos eventos. A Polícia Civil informou que todos serão intimados, até porque várias motos foram deixadas no local do flagrante e deverão ser averiguados os registros de seus proprietários.

No total 10 galos foram resgatados durante a operação militar, juntamente com duas balanças de precisão, facões, serras de aço, 11 bicos de aço, várias esporas de plástico, cadernos para anotação das apostas, duas estruturas de rinha (rinhadeiros).

Também foram apreendidos uma carrocinha com reboque e ainda quatro motos que, por não estarem com as chaves, não puderam ser transportadas para a Delegacia, sendo uma Honda Fan 150, placa QDI 7048; Honda Fan Placa OFW 0108; Honda Fan Placa QDN 8229 e a Bros Placa JJT0417.



Outros dois cidadãos ainda se apresentaram tentando reaver seus veículos e também foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, onde os procedimentos cabíveis estão sendo tomados, de acordo com a legislação vigente.



A Polícia Militar informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salvaterra assumiu a guarda dos animais que já estão recebendo cuidados devidos, bem como todos os procedimentos para enquadrar os responsáveis. A prática de rinha de galo é proibida no Brasil pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que proíbe os maus-tratos a animais.