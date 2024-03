PC prende trio suspeito de amarrar e matar homem na zona rural de Cumaru do Norte

Três homens foram presos pela Polícia Civil, na última segunda-feira (25), suspeitos de envolvimento na morte de Ronaldo Alves Moreira, de 33 anos, na zona rural de Cumaru do Norte, que fica no Sul do Pará. A vítima, que apresentava um ferimento na cabeça provocado por arma de fogo, foi amarrada e assassinada na margem da vicinal da Colônia União, na noite do último domingo (24).

A partir de denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar até os suspeitos. O crime teria sido cometido por conta de um suposto furto de celular. Uma das testemunhas que fez a denúncia relatou ter ouvido uma briga por causa de um aparelho telefônico. Com medo, se escondeu por mais de três horas em uma área de mata próxima e acabou ouvindo o tiro.

Washington Amaro dos Santos foi o primeiro a ser preso. Ele contou às autoridades que Carlos Gaspar Ribeiro da Silva, o “Carlão”, foi quem atirou em Ronaldo. Depois que “Carlão” foi localizado e detido, ele confessou que Francisco Assis dos Santos, conhecido pela alcunha de “Alagoano”, e Washington ajudaram a amarrar a vítima e tiraram o corpo da cena do crime. Com a confissão, Francisco foi o terceiro suspeito capturado.

Para os policiais, o trio relatou que Ronaldo teria supostamente furtado o celular de Washington. E, que, por isso, decidiram matá-lo. Os três foram autuados por homicídio qualificado. A arma do crime foi apreendida e passará por perícia. Os três suspeitos seguem à disposição da Justiça.

As informações são do portal Fato Regional.