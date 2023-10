Veja quem é ‘Marcos Doido’, preso pelo assassinato de dois irmãos em Cumaru do Norte

Marcos Aurélio Anacleta Queiroz, popularmente conhecido por “Marcos Doido”, foi preso na última segunda-feira (9), na Vila Mogno, área garimpeira na zona rural de Cumaru do Norte, sob a suspeita pelo duplo assassinato dos irmãos Fabrício Ferreira Araújo e Paulo Júnior Pereira de Araújo. Eles foram mortos a tiros no município de Cumaru do Norte, no sul do Pará, na madrugada do último domingo (8).

O suspeito seria amigo dos dois homens que foram mortos. Ele teria esse apelido por ameaçar constamentemente algumas pessoas que conviviam junto a ele, segundo informações que circulam nas redes sociais. Após perder uma rodada de sinuca, Marcos Doido ficou com raiva e se aproximou de Fabrício, em quem atirou várias vezes, atingindo-o no pescoço e no tórax. A vítima não teve chance de defesa e morreu no local. Em seguida, Marcos baleou Paulo Júnior e atingiu também um terceiro homem.

Após cometer o crime, 'Marcos Doido' foi alvejado por moradores que estavam no local, mas conseguiu fugir e se esconder nas redondezas da vila até ser levado em um avião particular fretado por familiares para uma unidade hospitalar em Palmas, no estado do Tocantins, para receber tratamento médico. No entanto, foi localizado pela polícia por meio do Núcleo de Inteligência, em um trabalho investigativo.

Marcos Aurélio seguirá custodiado na unidade hospitalar, por uma equipe do sistema prisional de Tocantins, até que ele tenha alta médica e seja encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário Paraense.

A prisão

A Polícia Civil, por intermédio da Superintendência da 13ª Regional do Araguaia Paraense, Delegacia de Homicídios de Redenção e Delegacias de Cumaru do Norte e de Redenção, deflagrou a Operação “Marcos 14:44”. O objetivo da ação foi cumprir o mandado de prisão preventiva expedido contra 'Marcos Doido'.

A ação contou, ainda, com o apoio da Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio do 1º e 6º BPM de Palmas, juntamente com a Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoal de Palmas,

Relembre o caso

Segundo as investigações policiais, por volta de uma hora da manhã do domingo (8), Marcos Aurélio Anacleta Queiroz, conhecido como 'Marcos Doido', acompanhado dos dois irmãos e de um terceiro homem, estavam em um bar situado na Vila Mogno, área do “Garimpo Santilho”, na zona rural do município de Cumaru do Norte.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Cumaru do Norte trabalham para esclarecer os assassinatos de Paulo Júnior Pereira de Araújo e Fabrício Ferreira de Araújo. As mortes foram registradas no sábado (7) e domingo (8), respectivamente.